انشروه لاتخافوا

وجه خادم الحرمين الشريفين، كلمته مطلع هذا الشهر إلى المجتمع الدولي، والتي ركزت على قضية الإرهاب وتطرقت للعدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون، ونُشرت الكلمة مقروءة في وسائل الإعلام، وفي اليوم نفسه استقبل المشايخ والعلماء الرسميين، ووجه كلمة مباشرة لهم قائلًا: (أطلب منكم أن تطردوا الكسل عنكم، ترى فيكم كسل وفيكم صمت).

في هذه الأثناء يعكف المسؤولون الأميركيون على تعزيز الأمن في بعض سفارات الولايات المتحدة في بعض الدول تخوفاً من ردات الفعل تجاه أساليب الاستجواب القاسية، على حد وصفهم، وقال مسؤولون أميركيون إن وزارة الخارجية الأميركية تعكف على تعزيز إجراءات الأمن في بعض السفارات قبل نشر تقرير لمجلس الشيوخ طال انتظاره يتضمن تفاصيل استخدام وكالة المخابرات المركزية الأميركية، أساليب استجواب قاسية، ووصف ناشطون حقوقيون وسياسيون أميركيون بعض أساليب الاستجواب التي تنطوي على إجهاد بدني.

أقول للخارجية الأمريكية، لاداعي للقلق، انشروه ولاتخافوا، فإن صمت العرب والمسلمين بعد صمت العلماء سوف يصرفهم عن الإنكار، فأمام أحداث غزة الجسام، فإن صمت العرب لمجرد تقرير سري حول تجاوز المخابرات الأمريكية حدودها، والإساءة إلى السجناء السياسيين أولى بالسكوت عنه، ولن يثير ضجة كما يتوقعون.

أكثر ما أثار العالم حول غزة، جاءت بعد أصداء استقالة البارونة سعيدة وارسو من الحكومة البريطانية، داخل حزب المحافظين الذي يرأسه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، فقد انضمت شخصيات عليا، داخل حزب المحافظين لترفع الصوت احتجاجاً على استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في حربها على قطاع غزة، وتضغط بالتالي على ديفيد كاميرون لإدانة الهجمات الجوية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي على غزة، منهم عمدة لندن.

إنّ العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل تتسم باستخدام القوة المفرطة والبشاعة، وما يجري هو عمل مأساوي لا اعتقد بأنه سيخدم إسرائيل على المدى البعيد.

#القيادة_نتائج_لا_أقوال

العمل يدعم القول ويسبقه، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين، بتقديم مليار دولار لدعم ومساعدة الجيش اللبناني، وتعزيز إمكاناته للمحافظة على أمن واستقرار لبنان، ضد الإرهاب، وقبل ستة أشهر دعمهم أيضاً بأسلحة وتجهيزات فرنسية بقيمة 3 مليارات دولار، لنكون عند مقدار كلمتنا.



نقلا عن صحيفة "المدينة"

www.al-madina.com/node/549508/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%A7.html