حرس الحدود ينقذ أربعة من الغرق

تمكنت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية التابعة لقطاع القنفذة بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة (شاطئ حنيش ) مساء الجمعة من إنقاذ أربعة أشخاص من الجنسية السعودية في منطقة مخصصة للسباحة بعد تعرضهم لحالة غرق وتقديم المساعدات والإسعافات الأولية اللازمة ونقلهم للمستشفى وجميعهم بصحة جيدة.

وأهاب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناجي الجهني بجمع مرتادي الشواطئ وخصوصا مناطق السباحة مراعاة التعليمات الخاصة بمزاولة هواية السباحة وعدم ممارسة السباحة من دون الإلمام بها وعدم السباحة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة العالية أو بعد تناول الأطعمة أو أثناء الشعور بالإجهاد والتعب، لما لذلك من تأثير سلبي قد يؤدي إلى حالات الغرق لا سمح الله وقراءة التعليمات الموجودة على اللوحات الإرشادية المتوفرة في جميع المواقع، والتي توضح صلاحية المناطق المخصصة للسباحة وغير المخصصة للسباحة وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) للرد على كافة الاستفسارات وتقديم المساعدة اللازمة في حالة التعرض لأي مكروه لا سمح ونتمنى للجميع السلامة .