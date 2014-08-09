طفل يقود سيارة ويغرقها في بحر جدة

سقطت سيارة من نوع وانيت مساء أمس بالقرب من مرسى الأحلام بأبحر التابع لقطاع الرويس بعد أن قام طفل مالك السيارة بتشغيلها أثناء توقفها بالقرب من الشاطئ الملاصق للمرسى وبعد شعور الطفل بتحرك السيارة تجاه البحر خرج منها وكانت عناية الله ولطفه أن مكنت الطفل من الخروج من السيارة قبل سقوطها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرض الطفل لحالة غرق أو التعرض لإصابات بالغة، نتيجة مثل هذه التصرفات.

وقامت فرق من غواصي حرس الحدود بمعاينة الموقع ووجدت السيارة مغمورة تماماً في البحر، وجرى التنسيق مع إدارة المرور بشأن الحالة وسيتم مساعدة مالك السيارة من قبل غواصي حرس الحدود أثناء عملية استخراجها.

وأهاب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناجي الجهني بأولياء الأمور بعدم ترك أبنائهم داخل السيارات من دون مراقبتهم والتأكد من عدم بقاء السيارات بالقرب من الشواطئ وإيقافها في المواقف المخصصة لذلك والتأكد من عدم ترك السيارات في حالة تشغيل أو ترك المفاتيح بها، تحسباً لأي تصرف قد يصدر من الأطفال جراء ذلك متمنياً للجميع السلامة.