قمة سعودية مصرية في جدة الليلة

تعقد اليوم في مدينة جدة، قمة سعودية مصرية، بعدما يصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إليها اليوم، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة إن الرئيس المصري يصل إلى جدة اليوم (الأحد) في زيارة للمملكة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وطبقاً للوكالة سيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن يصل السيسي إلى السعودية عند التاسعة مساءاً، حيث سيكون في استقبالة ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ومن ثم يجتمع مع خادم الحرمين الشريفين، ثم يقيم له الامير مقرن مأدبة عشاء، وبعد ذلك يتوقع أن يتوجه الرئيس المصري إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، ومن ثم يغادر السعودية صباح اليوم التالي.