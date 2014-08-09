عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

نحن نحرق الوقود

أي نبدده ولا نستثمره، واستهلاكنا له يفوق ما يستهلكه الفرد في العالم أجمع، ففي الوقت الذي يستهلك فيه 1000 مواطن أميركي نحو 60 برميلاً من النفط يومياً، نجد أنّ العدد نفسه من السعوديين يستهلك 110 براميل نفط يوميا، في حين أنّ العدد ذاته في الصين يستهلك 7 براميل يوميا، وإزاء هذا الاستهلاك المحلي الضخم، سعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال مشاركته لأرامكو السعودية في معرض إثراء المعرفة المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى تثقيف المجتمع بأساليب بسيطة للإسهام في تحقيق خفض المملكة من استهلاكها اليومي للنفط، وهذا السعي لن يفضي إلى أيّ نتيجة ، بل إنّ استهلاك الوقود سيزداد كما هو حادث فعلياً، والسبب أنّ الوقود في بلادنا رخيص ولا يثني المستهلك عن الإفراط في استخدامه، وعلى سبيل المثال لا الحصر ووفقاً للتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1434/ 1435يحصل المنتج المحلي للكهرباء على الغاز بسعر 75ر دولار أميركي، فيما يصل سعره العالمي إلى 14ر9 ، ويرجع هذا الفرق الشاسع إلى دعم الدولة للوقود، وهو دعم يستفيد منه الأثرياء أكثر من الفقراء، والحل هو إلغاء الدعم وتوزيع بطاقات ذكية على محدودي الدخل من المواطنين كما فعلت مصر أخيراً، وأعقبتها اليمن.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/959205

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة