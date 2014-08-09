نساء أوشكن على إنهاء حياتهن عبر أرجوحة بالرياض

عند الساعة 11 من مساء أمس الجمعة، تعرضت أربع نساء في العاصمة الرياض لموقف كاد ينهي حياتهن.

بدأت الحكاية بذهابهن إلى إحدى المدن الترفيهية في الرياض، وتنقلهن بين الألعاب التي تشتهر بأسماء عدة من أبرزها "ألعاب الموت"، وقرارهن باللعب في إحداهن، لكن ما حدث كاد يذهب بحياتهن، بعدما علقن في السماء، من دون معرفة الأسباب، ما استدعى الأمر طلب الاستنجاد بالدفاع المدني الذي حضر، ويعلن بعد دقائق من الحادثة، عبر حسابه الرسمي على تويتر "إنهاء احتجاز أربع نساء داخل إحدى الألعاب بإحدى مدن الملاهي بالرياض تحت إشراف الدفاع المدني، وقد تم إيقاف اللعبة والتحقيقات جارية لمعرفة السبب".

المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالرياض محمد الحمادي أكد لـ"العربية.نت" أن النساء الأربع يتمتعن بصحة جيدة، وجار التحقيقات لمعرفة سبب خللها، عبر شركات وجهات متعددة خبيرة في هذا الشأن. موضحاً في الوقت ذاته أن الدفاع المدني سيكثف من زياراته لضمان تطبيق معايير السلامة في المدن الترفيهية.