خادم الحرمين والسيسي يستعرضان الوضع في غزة

اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جدة مساء الأحد.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع تم من خلاله، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت أن خادم الحرمين الشريفين قلد في نهاية الاستقبال، الرئيس السيسي قلادة الملك عبدالعزيز التي تمنح لكبار قادة وزعماء دول العالم الشقيقة والصديقة تكريماً له.

يذكر أن الرئيس المصري السيسي وصل إلى جدة في وقت سابق من مساء الأحد في زيارة للسعودية. وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

البيان المصري

بدورها أصدرت الرئاسة المصرية بياناً أوضحت فيه أن المباحثات تناولت الوضع في غزة وجهود التهدئة التي تبذلها مصر حقناً لدماء المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، في إطار مبادرتها لتحقيق هدنة مستقرة يتم البناء عليها من خلال مفاوضات لاحقة، وبما يتيح استئناف التفاوض حول الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت الرئاسة في بيانها إلى أنه كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في العراق في ضوء اتساع دائرة الإرهاب في المنطقة وانعكاسات ذلك على الأوضاع العراقية بصفة خاصة والإقليمية بصفة عامة. كما تم تناول الأوضاع في كل من سوريا وليبيا وانعكاساتها على كل من مصر والمملكة العربية السعودية والأمن القومي العربي.

وفي السياق ذاته أقام ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفل عشاء تكريماً للرئيس المصري، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ،



