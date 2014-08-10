الرياض نقطة انطلاق لمنع إيبولا من الفتك بالخليجيين

يتوقع أن تكون العاصمة الرياض، نقطة انطلاق لمنع فيروس "إيبولا" من الفتك بـ"الخليجيين، بعدما تحتضن الأربعاء المقبل اجتماعاً عالي المستوى، يحضره وزراء الصحة في الدول الست.

وحصلت "العربية.نت" على أبرز التوصيات التي تخرج من هذا الاجتماع، وهي أن تتفق دول الخليج على العمل الجماعي لشراء الأدوية المعالجة لهذا المرض في حال التوصل إليه، وإيجاد بيان إعلامي موحد في تناول ذلك الوباء، وتعزيز الموقف البحريني والسعودي والكويتي بالتحذير من سفر رعاياها إلى الدول الموبوءة.

وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق خوجة لـ"العربية.نت" إن الاجتماع سيناقش الخطوط العريضة للإطار الخليجي (الوقاية والعلاج والتدبير) عند الاشتباه واكتشاف أية حالة لإيبولا، وسيبحث العمل على مزيد من الترابط في مجال مكافحة الأمراض المستجدة.