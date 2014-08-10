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زوار مهرجان صيف عرعر

الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014

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