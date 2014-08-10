شخص يصيب عضوا في هيئة "الأمر بالمعروف"

تعرض أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدمام لاعتداء مساء الجمعة أثناء مباشرته لقضية ابتزاز.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية دبيخي الدبيخي "تلقى مركز الهيئة شكوى خطية من ولي أمر حدث تفيد بابتزازه وقدم ما يثبت ذلك، وبعد التأكد من صحة الشكوى وأثناء معالجتها واستيقاف المخالف قام بالاعتداء على عضو الهيئة مما نتج عنه إصابات خفيفة ومتوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة جيدة". موضحاً "قد تمت إحالة الجاني إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.