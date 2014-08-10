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المحكمة الجزائية:احكام بالسجن لمواطنين سافروا للقتال

المصدر: الرياض - محمد العيدان
صورة أرشيفية
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عاد 4 مقاتلين سعوديين إلى المملكة بعد هروبهم منها بجوازات سعودية ويمنية مزورة، وذلك عن طريق شخص سعودي أبلغوا عنه السلطات يقوم بتجهيز الشباب للقتال في سوريا.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 4 أشهر وسنتين ونصف على المتهمين، بسبب استخدام جوازات سفر مزورة والسفر إلى مواطن القتال والانضمام إلى الجماعات الإرهابية.

وأقر المتهمون أمام المحكمة الجزئية بخروجهم إلى اليمن عن طريق "التهريب" والسفر منه إلى تركيا ثم سوريا، وأثناء تواجدهم هناك تشاوروا فيما بينهم حول مصيرهم وقرروا العودة إلى الرياض.

واعترفوا بالتنسيق لخروج ثلاثة شبان سعوديين إلى سوريا وإيصالهم بسيارة إلى مطار الملك خالد، كما أبلغوا عن سعودي متواجد في سوريا يقوم بالترتيب لسفر عدد من المواطنين إلى سوريا، بالإضافة إلى تجهيز المقاتلين بالأموال قبل ذهابهم إلى مواطن القتال.

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