قمة جدة السعودية-المصرية .. بناء لمستقبل عربي أفضل

يأتي لقاء القمة بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في وقت تمر به المنطقة العربية بتحديات كبيرة كادت تقضي على مفهوم الأمن القومي العربي نفسياً وعملياً لحساب أطراف إقليمية ودولية عملت على دعم التحديات ومن يقودها وتحجيم الإيجابيات ومن صنعها. لذلك ومن مبدأ فهم الواقع السياسي في المنطقة، فإنه يمكن النظر لقمة جدة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السياسي من عدة محاور رئيسية تتمثل في:

المحور الأول: العامل النفسي الإيجابي: من المعلوم أنه منذ بداية الحراك الاجتماعي السياسي في نهاية عام 2010م في تونس أصبحت الشعوب العربية في وضع نفسي يبدوا إيجابياً بالرغبة في التغيير للوصول لمستقبل أفضل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا. ولكن تبين بعد فترة قصيرة بأن هذه النظرة النفسية الإيجابية لم تكن حقيقية بسبب عدم التفكير في الواقع الذي لم يرد الكثير أن يفكروا فيه وهو غياب البديل القادر على البناء الإيجابي، مما ولد حالة نفسية سلبية لدى كثير من الشعوب العربية خوفاً من غياب الأمن والاستقرار والتدهور الاقتصادي والاجتماعي حتى الوصول إلى غياب الدولة بمفهومها الشامل. وبعد أن أدركت بعض الشعوب العربية هذه الحقيقة النفسية، نجد أنها أيدت الاستقرار واختيار الحكم المعتدل على حكم الشعارات والوعود الوهمية. هذه النظرة الإيجابية تحتاج لدعم سياسي كبير يثبت للشعوب العربية أن الدولة القومية العربية قادرة على الوقوف وإعادة بناء نفسها لتلعب دورها التقليدي في الدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية. لذلك نجد أن قمة جدة تعطي دافعاً إيجابياً للشعوب والدول العربية ورسالة بأن الدولتان العربيتان الكبيرتان قادرتان على العمل المشترك لصالح الأمن القومي العربي. هذه النظرة الإيجابية سنجدها ترفض الانهزام وتبعية الشعارات وتعمل على بناء مجتمعاتها وتتطلع لمستقبل أفضل.

المحور الثاني: مواجهة التحديات الخارجية: تأتي قمة جدة لترسل رسالة قوية للدول الإقليمية التي تتدخل في الشؤون العربية خلال السنوات الماضية خاصة منذ 2011م. فقيام الرئيس المصري بزيارة المملكة في هذا التوقيت رسالة إيجابية للشعوب العربية وخاصة في منطقة الخليج العربي مفادها بأن جمهورية مصر العربية تقف صفاً واحداً مع دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس بهدف تقويض الاستقرار عن طريق دعم الجماعات الإرهابية وحركات التطرف وكذلك زرع العملاء والمرتزقة الذين يخدموا السياسية الإيرانية. كذلك تعتبر القمة السعودية-المصرية رسالة للقيادة السياسية في تركيا ورئيس وزرائها السيد رجب طيب أردوغان الذي يتدخل في الشؤون العربية وخاصة في الشؤون الداخلية للدولة المصرية عندما جند نفسه لدعم فصيل سياسي رفضه غالبية الشعب المصري. هذه الرسالة السعودية-المصرية تقول بأن سياسة تركيا المتطلعة لعثمانية جديدة لا يمكن قبولها او التصديق بها لأن الدول العربية قادرة على قيادة نفسها ورسم مستقبلها. فلقاء القمة السعودي-المصري يريد أن يؤسس لمفهوم سياسي مفاده بأن الأمن القومي العربي خط أحمر لا يمكن المساومة عليه أو طرحه للمناقشة.

المحور الثالث: رسالة عربية للعالم: تأتي قمة جدة لتوصل رسالة للدول الغربية الفاعلة على المستوى الدولي بأن الدور العربي عاد لممارسة دوره في السياسة الدولية وليعبر عن المصالح والحقوق العربية عن طريق الرياض والقاهرة. هذه الرسالة كانت واضحة عندما عبر خادم الحرمين الشريفين عن وقوف المملكة مع مصر خلال السنوات الماضية في معارضة قوية للموقف الأمريكي المؤيد لزرع الفوضى والانقسام المجتمعي في مصر. هذه الرسالة ستزداد حدة وضوحها خلال الأشهر والسنوات القادمة من خلال تفعيل العمل العربي المشترك والتنسيق على أعلى المستويات بين المملكة ومصر.

المحور الرابع: محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب: تعتبر قمة جدة رسالة سلبية لدعاة التطرف وللجماعات الإرهابية الذين كانوا يتطلعوا لغياب الأمن والاستقرار في مصر بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام ليمارسوا دورهم الهدام في تجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب العربي والمسلم والحصول على الأموال لخدمة مخططاتهم الإجرامية وأفكارهم المنحرفة. فعودة الدور السعودي-المصري للعمل العربي سيحجم الحراك الإرهابي وسيحد من عمليات دعم التطرف بشتى صوره.

وفي الوقت الذي نجد أنفسنا كشعوب عربية متفائلين وننظر بإيجابية لمثل هذه اللقاءات بين القيادات العربية، نتطلع لأن تكون جميع القيادات العربية أكثر إيجابية بدعم الأمن القومي العربي والتنبه للسياسات الإقليمية والدولية الهادفة لضرب الأمن القومي العربي. وفي الختام نقول بأن بداية رسم خارطة لمستقبل العمل العربي قد بدأت بتحرك سياسي سعودي-مصري هدفها بناء مجتمعات مستقرة سياسياً ومتقدمة اقتصادياً واجتماعياً وواعية ثقافياً تستفيد منها الشعوب العربية والإسلامية.

