قمر عملاق يتكرر كل 407 أيام

شهدت سماء السعودية عقب غروب شمس اليوم الأحد، إطلالة القمر بحجمه العملاق على كوكب الأرض، في ظاهرة فلكية تتكرر كل 407 أيام، ويستمر بهذا الحجم حتى شروق شمس صباح يوم غد الاثنين.

ورصدت كاميرات قسم الفلك في جامعة الملك عبدالعزيز، إطلالة القمر في شكل "بدر عملاق" وهو يظهر بالتوازي مع بروز ساعة مكة أثناء تواجد الفريق العلمي في مرتفع على طريق الدائري الثالث بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السابعة والربع، حيث ظهر خلال هذا الوقت خلف ساعة مكة بوضوح.

وقال الباحث الفلكي في الجامعة ملهم بن محمد هنّدي إن هذه الظاهرة الفلكية حدثت نتيجة وجود القمر في أقرب نقطة من الأرض التي تسمى فلكيا "الحضيض" وزاد حجمه الظاهري بنسبة 14% عن الحجم المعتاد، وارتفع معدل إضاءته 30%، وسوف تتناقص ابتداءً من شروق شمس صباح يوم غد حيث سيدخل القمر طور "الأحدب" ويستمر في التناقص حتى نهاية الشهر.

وأوضح هندي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه لا يمكن التمييز بالعين المجردة بين القمر العادي والقمر العملاق، بسبب أن التغير نسبي، مفيداً أن المقارنة تبدو واضحة من خلال الصور التي تلتقط له حيث يتضح الفرق في الحجم والإضاءة عن وضعه المعتاد قبل ذلك.

وأكد أن تأثيرات هذه الظاهرة على كوكب على الأرض "بقدرة الله عز وجل" تتمثل فقط، في زيادة معدل ظاهرتي المد والجزر بنسبة 19%، ولا وجود بإذن الله تعالى لأي ظواهر بحرية أخرى كما يروّج لها البعض.

