عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

نحن نستهلك.. ولكن إلى متى؟

تضاعفت القروض الاستهلاكية في السعودية، وفقا لإحدى الصحف، أكثر من 9 آلاف مرة خلال 16 عاماً لتبلغ 75ر333 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام

الجاري، مقارنة بنحو 9 مليارات عام 1998 بنسبة ارتفاع تقارب 3600٪ وطبيعي أن تزداد القروض الاستهلاكية نتيجة لتزايد أعباء الحياة، والارتفاع المطرد لتكاليف المعيشة ولكن هذا يحدث في الوقت الذي لم تزد فيه الرواتب والأجور في نفس الفترة إلاّ زيادة طفيفة آخرها لموظفي الدولة وحسب، وكانت 15٪ في حين لم تطرأ أيّ زيادة على رواتب المتقاعدين وموظفي القطاع الخاص، وحين نضع هذه ال 15٪ إزاء ال 3600٪ فإننا نصاب بصدمة، فأين هذه من تلك؟ ولا تبرير لها سوى أننا نزداد شرها للاستهلاك، حتى ولو لم تسمح دخولنا به، وهذا نمط حياة مدمر لنا وللأجيال القادمة، خاصة وأنّ معظم القروض هي لشراء سلع استهلاكية، وبإضافة قروض بطاقات الائتمان للقروض الاستهلاكية في نهاية الربع الأول من العام الجاري يبلغ إجمالي القروض 6ر342 مليار ريال، والسؤال الذي يفرض نفسه غصباً علينا هنا هو: إلى متى يستمر هذا النمط الاستهلاكي من الحياة؟ هناك من يقول إننا في نعمة وخاصة مع ما لدينا من نفط، ولكن إلى متى سيستمر هذا النفط؟ هل فكرنا يوماً في الإجابة على هذا السؤال؟

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/959462

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة