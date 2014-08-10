هل تتحول الأحداث إلى «أشباح» في مواقعها؟

قبل فترة طويلة قرأت تحقيقا يتضمن شهادات بعض البدو بسماع أصوات غريبة في وادي اليرموك في الأردن.. أصوات قتال، وصهيل خيل، وقرقعة سيوف، وأنين جرحى حيث وقعت المعركة المشهورة بقيادة خالد بن الوليد. وهذه الأصوات لا تأتي إلا في وقت معين من السنة لعله تاريخ وقوع المعركة وقد يسمعها شخص دون آخر!!

وبالنسبة لي لم تكن المرة الأولى التي أسمع أو أكتب فيها عن هذه الظاهرة الغريبة ؛ فقد سبق ان قرأت عن حوادث وشهادات مشابهة تظهر في المواقع التي تضم حدثا تاريخيا محددا..

وسماع أصوات المعارك القديمة أو رؤية اشباح المحاربين القدماء قضية تكاد تكون ظاهرة مشتركة في معظم البلدان؛ ففي بلجيكا مثلا لايمر عام الا وتنشر الصحف شهادات (اغلبها لمزارعين من جنوب بروكسل) يدعون انهم سمعوا أصوات معركة واترلو (التي هزم فيها نابليون عام 1815). وحول نهر الرون (حيث جرت اعظم معارك الحربين العالميتين) يسمع البعض أصوات مدافع، وانين جرحى، وضجيج دبابات في نفس الوقت من كل عام .

وفي بلدة ايرث إند في جنوب كارولاينا تعود الأهالي رؤية اشباح لجنود من الحرب الاهلية حيث جرت واحدة من اكثر المعارك دموية ‍‍‍!!

وحين افكر بتوافق شهادات كهذه من مواقع وثقافات مختلفة أجد نفسي محصورا بثلاثة احتمالات :

الأول حدوث هلوسة جماعية او فردية للعارفين بطبيعة الحدث .. بمعنى؛ حين يتواجد احدهم في ذات الموقع والمكان يتولد لديه (إيحاء قوي) لدرجة انه يرى ويسمع ما وقع فعلا !!

والاحتمال الثاني ان الظاهرة برمتها من أعمال الجن.. كما يفضل معظم الناس هناك تفسيرها!!

أما الاحتمال الثالث فهو أنها ظاهرة طبيعية تتضمن (تسجيلا حقيقيا) للحدث في ذاكرة الزمان والمكان...

ولأن الاحتمالين الأوليين لا يحتاجان لشرح فدعني أخبرك عن فكرتي الخاصة بخصوص الاحتمال الثالث :

... فمن المعروف ان الصوت والصورة يمكن تخزينهما من خلال إحداث تغيير مواز بالوسط المادي؛ فحين اخترع اديسون اول جهاز لتسجيل الصوت فعل ذلك من خلال إبرة رقيقة كانت تهتز كلما تحدث بجانبها. هذه الاهتزازات هي بمثابة (بصمة صوت) سجلها على اسطوانة معدنية بحيث يمكن عند عكسها اظهار الصوت مجددا..

والصورة بدورها يمكن تخزينها من خلال تجزئتها الى نقاط ضوئية ثم إرسالها كذبذبات عبر الأثير. وحين يتم استقبالها (في الأستوديو) تُعكس العملية وتعاد الى نقاط ضوئية تشكل الصورة الأصلية!!

وكل هذا يعني إمكانية حفظ أي حدث بفضل تغيير (هذا الحدث) للوسط المادي المحيط به . وحين يتم هذا التغيير يمكن (لشبحه) ان يظهر مجددا إذا توافقت نفس الظروف كما يظهر الصوت مجددا حين ندير الاسطوانة بالاتجاه المغاير !

وقد يقول قائل : ولكن على أي وسط مادي يمكن ان يُسجل الحدث التاريخي أو يعاد تكراره بصورة مجسمة!؟

... سأخبرك "كيف" في مقال الغد (وسأحاول) قدر الإمكان تفسير ما يحدث من وجهة نظر فيزيائية بعيدة عن التفسيرات الخارقة وغير المنطقية.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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