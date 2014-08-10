هيئة الدواء تحذر من شامبو معبأ بـ"البتكيريا"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام نوعين من شامبوهات الشعر، لاحتوائهما على كميات كبيرة من البكتيريا تتجاوز الحد الأعلى المسموح به، هما شامبو "لونج لايف - Long Life shampoo"، وينتجه مصنع "بي تي سونريكا موتيارا" ويحمل رقم التشغيلة 111210، و"شامبو السدر الطبيعي - Soma Ziziphus Nourishing Shampoo " والذي ينتجه مصنع الخريجي للعطور ومستحضرات التجميل في السعودية ويحمل رقم التشغيلة 20130600681.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت "إن الإدارة التنفيذية لسلامة مستحضرات التجميل قامت بـجمع وتحليل 84 منتجاً من شامبوهات الشعر في السوق المحلي من مختلف العلامات التجارية والأنواع، بغية التأكد من سلامتها، وقد أظهرت نتائج التحليل وجود كمية كبيرة من البكتريا في نوعين من الشامبو، ما يصنف كمخالفة للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1943/2009 GSO) والتي تمنع احتواء المنتج التجميلي على هذه الكميات من البكتيريا.

وخاطبت الهيئة العامة للغذاء والدواء الجهات المختصة لسحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما للمملكة.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم شراء هذين المنتجين بأرقام التشغيلات المعلن عنها والتخلص من العينات التي لديهم، كما نصحت بالتأكد من وجود المعلومات الكافية على منتجات التجميل كاسم المصنع والمحتوى ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج.