وزير التعليم العالي يكشف للعربية.نت أخلاق المبتعثين

كشف وزير التعليم العالي خالد العنقري لـ"العربية.نت" أن الوزارة لم تلاحظ على المبتعثين أي شيء خارج دائرة دينهم أو عاداتهم ، بل إن مسؤولي الجامعات التي تخرجوا فيها يثنون على خلقهم وتعليمهم، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك هو ما يحققه الآن هولاء المبتعثون من نجاحات في بلدهم.

وحضر وزير التعليم العالي ليلة أمس تخرج أكثر من 1600 مبتعث ومبتعثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مدينة برزبن بولاية كوينزلاند الأسترالية.

وبين لـ"العربية.نت" أن عدد المبتعثين الذين تخرجوا في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي منذ بدايته وصل إلى أكثر من 50 ألف طالب، وأن مدة برنامج الابتعاث مُددت خمس سنوات قادمة، بعدما حققه الطلبة والطالبات من نجاحات واستفادت المملكة من العلم الذي تعلموه أثناء دراستهم.