التربية تمنع تصوير الطالبات والمعلمات

أكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين حمد بن محمد آل الشيخ أن تعميم الوزارة بشأن التصوير في المدارس كان بغرض منع التعدي وإساءة استخدام وتوظيف الصور، مشيراً إلى دور إدارة المدرسة في متابعة ذلك والتأكد من التزام التعليمات حيال تصوير الفعاليات في المدارس .

وشدد على ضرورة أن يتم تصوير الفعاليات المدرسية من قبل إدارة المدرسة فقط، والتأكيد على استخدام آلة التصوير المعتمدة من مدير المدرسة، وأن تتم عملية التصوير وفق المعايير التربوية والتعليمية التي تحافظ على خصوصية وحقوق الأشخاص والأفراد، وأن تخلو من صور الطالبات والمعلمات ومن في حكمهن، وأن يتم حفظ الأفلام والصور في مكان آمن في المدرسة أو محوها وإتلافها بإشراف إدارة المدرسة ومن مدير المدرسة شخصيا .