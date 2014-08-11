الفيصل: تشاور خادم الحرمين مع السيسي مفيد للعرب

أكد وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل أهمية اللقاء الذي جمع مساء اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

وقال في تصريح صحافي له مساء اليوم بمناسبة زيارة الرئيس السيسي للسعودية: "لا شك أن اللقاء بين قيادتي البلدين ضروري في ظل ظروف الأمة العربية والإسلامية، حروب خارجية وتدخل من قوى خارجية، وفتن في الداخل، وخلافات بين الأمة العربية، بينما هي في أشد الحاجة إلى التضامن والتكاتف كوقفة رجل واحد لرد العداوات عنهم".

وأضاف "طالما تلتقي القيادتان فالأمل بالله كبير أن يكون لقاؤهما وتشاورهما مفيداً في إصلاح الوضع في العالم العربي؛ ليتمكن العرب من القيام بواجبهم تجاه أشقائهم في فلسطين المظلومين والمنكوبين في سوريا وهذه الفتنة التي وجدت الآن في العراق والخلافات في ليبيا، لأن وضع العالم العربي يتطلب العمل لإصلاح حاله، فإذا كان هناك أمل، فالأمل بالله كبير في القادة ".

وعن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب قال سمو وزير الخارجية: "البلدان متفقان على الأمر وينسقان حتى يقوم هذا المركز ويكون فعالاً ".

يجتمع مع وزير خارجية الإمارات في جدة

من جهة أخرى وصل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى جدة مساء اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سعود الفيصل.

وعقد الأمير سعود الفيصل والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعاً ثنائياً في قاعة الاجتماعات بالمطار جرى خلاله تبادل الأحاديث الودية وبحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك.