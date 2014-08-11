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الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة ويغادر السعودية

المصدر: الرياض - العربية.نت
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غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السعودية صباح اليوم عقب زيارة رسمية بحث من خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، والعلاقات المشتركة بين البلدين.

السيسي يؤدي مناسك العمره 1 السيسي يؤدي مناسك العمره 1

وأدى الرئيس المصري والوفد المرافق يوم أمس مناسك العمرة، حيث كان في استقباله الرئيس السيسي لدى وصوله المسجد الحرام أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور ناصر الخزيم ورئيس المراسم الملكية محمد الطبيشي وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بالنيابة العميد عويض الخالدي.

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