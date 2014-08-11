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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

ذلك ما كنّا نبغي

فهل يتحقق فعلا ؟ فقد صرّح مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأنّ الوزارة تعكف على توزيع أجهزة لوحية الكترونية « آيباد» أو محمولة على المعلمين العام المقبل، وذلك ضمن خطتها لتطبيق التعليم الالكتروني، وأوضح الدكتور جارالله الغامدي المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات في الوزارة، وهو ما نشرته إحدى الصحف، أنّ توزيع الأجهزة الالكترونية على المعلمين سيكون ضمن مشاريع التقنية التي ستطبق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنّ من ضمن المشاريع توزيع أجهزة الآيباد على الطلاب والطالبات بعد ثلاث سنوات، وهذا يعني أن ننتظر هذه المدة قبل أن تتحقق أحلامنا ولكن لا ضير، فقد صبرنا كثيرا ويمكن أن نصبر قليلا، والمهم أن ننتقل ممّا أسميه ثقافة الكاسيت وهي نوع من التلقين إلى ثقافة الكمبيوتر، وثقافة الكاسيت هذه ابتدعها الخميني، وهي المسؤولة عن انحراف آلاف الشباب من بلادنا، وما الكوارث بل المجازر التي ترتكبها داعش واشباهها إلاّ إحدى جرائر هذه الثقافة، على أنّ الذي يعوضنا عن الصبر هو أن تغطّى فورا جميع المدارس بخدمة الواي فاي، بحيث يستطيع من يملك جهازا خاصا من الطلبة أن يستخدمه، ولن يبخل الآباء على أبنائهم به، ومن لا يملك الجهاز يستطيع أن يستخدم معامل الحاسب الآلي التي قالت الوزارة إنها ستنفذها، وسيكون هناك ٢٧٠٤٦ معملاً، فحيّ على الفلاح.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/959728

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