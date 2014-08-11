غزة في قلوبنا

في حديث رواه الترمذي «الراحِمونَ يرحمهم الرحمنُ ارْحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السماء».

لايمكن لقلب سرت فيه الرحمة أن ينظر مايحدث في غزة دون أن يرق قلبه لإخوانه المسلمين الذين يحاصرون ويضيق عليهم وتغلق في وجوههم المنافذ.

مايجده أهل فلسطين من ضنك في الحياة يستوجب حلا سياسيا عربيا إسلاميا، ويتطلب موقفا صارما من تعدي الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تستبد وتتربص بالمدنيين، وكعادتنا حكومة وشعبا نتعاضد مع إخواننا المسلمين العزل الأبرياء الذين من حقهم علينا دعمهم ومساندتهم والتخفيف من وطء مايلاقونه من عنت العدو الصهيوني، فالرياض بيت العرب ومكة معقل الإسلام ودورنا ثابت في نصرة كل عربي ومسلم لا مزايدة على ذلك ولاتنازل عن دورنا الريادي في نصرة قضايا العروبة والإسلام.

الرصاصة التي تنطلق من بندقية الأعداء وتستهدف صدور الأبرياء هي رصاصة نقف جميعا لنصدها ولا نقبل بأي مبرر لإطلاقها أو التهاون في اتخاذ التدابير والبحث عن الحلول السياسية لضمان حياة آمنة وكريمة.



نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"

www.al-jazirah.com/2014/20140811/ln55.htm