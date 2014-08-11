قتل زوجته بـ"الساطور" بحضور ابنته

أقدم شخص على قتل زوجته بـ"الساطور"، ما دعا القضاء إلى إصدار حكم بقتله تعزيراً، وتم تنفيذ ذلك اليوم في مدينة نجران.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، "أقدم مهدي بن صالح بن سعيد الغباري - سعودي الجنسية - على قتل زوجته شقراء بنت حسين بن جريب آل بحري - سعودية الجنسية - وذلك بضربها بساطور عدة ضربات في رقبتها، مما أدى إلى وفاتها".

وأضاف البيان "وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه قرار شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، ولأن المرأة ضعيفة وبحاجة إلى من يحميها، ولأن المناط بالرجل حماية زوجته، ولبشاعة ما أقدم عليه المدعى عليه من قتل زوجته بهذه الطريقة وبحضور ابنتهما الصغيرة ومشاهدتها لما حدث والتي لا يقدم عليها إلا من نزعت من قلبه الرحمة وهي امرأته وتحت فراشه ولا مغيث لها غيره ولا تستطيع أن تستنجد بأحد وليكون عبرة لغيره من المعتدين على محارمهم اللاتي يأمنّ على أرواحهنّ من أزواجهن؛ فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأوضح "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني مهدي بن صالح بن سعيد الغباري يوم الاثنين الموافق 15 / 10 / 1435 هـ بمدينة نجران بمنطقة نجران".