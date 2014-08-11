مسنّ يحتال بـ23 مليون ريال والشرطة تطيح به

قبضت شرطة العاصمة المقدسة على مواطن خمسيني متورط في عدد من قضايا النصب والاحتيال، وبقيم مالية تفوق الـ20 مليون ريال.

إزاء ذلك، صرح الناطق الإعلامي المكلف في شرطة منطقة مكة المكرمة الملازم أول رائد بن محمد الصحفي أن: "شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة العاصمة المقدسة، تمكنت يوم أمس الأحد 14 شوال، من ضبط مواطن سعودي الجنسية في الخمسين من عمره متهم بعدة قضايا نصب واحتيال تصل إلى 23 مليون ريال".

وأضاف الملازم الصحفي أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المطلوب بأحد المنازل في حي الرصيفة، مؤكداً أنه تم التحفظ على المتهم لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً ﻹحالته مع أوراق القضية إلى الجهات المختصة.