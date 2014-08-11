25 شوال بدء العد التنازلي لمغادرة الحر

قالت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن صيف هذا العام يبدأ بالانكسار في 25 من شهر شوال الجاري بداية من مناطق شمال المملكة، حيث يبدأ تحسن تدريجي في الأجواء وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.

وأضافت الرئاسة في بيان أصدرته اليوم أن أجواء المملكة ما زالت تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يسهم في ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف, مشيرة إلى أن معدلات درجات الحرارة في هذه الفترة تتراوح بين 30 إلى 40 درجة مئوية على مناطق السعودية مع ارتفاع معدلات الرطوبة على المنطقة الشرقية وسواحل المنطقة الجنوبية خاصة جازان.

وبينت الرئاسة أن فصل الصيف ينتهي في نهاية شهر ذو القعدة مناخياً, حيث يدخل فصل الخريف الذي يعتبر فترة انتقالية على أجواء المملكة, وتشهد فيه بعض المناطق أمطاراً متفرقة خاصة منطقة مكة المكرمة وشمال السعودية.