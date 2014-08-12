أمير المدينة يوجه بتوفير الراحة لحجاج هذا العام

وجه أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، أعضاء لجنة الحج بالمدينة المنورة بالعمل على تسخير كافة الإمكانات وبذل جميع الجهود في سبيل توفير سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

جاء ذلك خلال ترأسه ظهر اليوم الثلاثاء بمكتبه بالإمارة ، اجتماع لجنة الحج بالمدينة المنورة بحضور مسؤولي القطاعات المعنية بالمدينة المنورة، والذي خصص لاستعراض ومناقشة أخر الاستعدادات والترتيبات التشغيلية للجهات الحكومية والأهلية المعنية لموسم حج هذا العام 1435هـ..

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة والزيارة بالإمارة سامي بن أحمد عيساوي بأن الأمير فيصل أكد خلال الاجتماع على أهمية أن تحقق الخطط والبرامج التشغيلية المعدة لأعمال موسم الحج من كافة الجهات بالمدينة المنورة الأهداف العامة التي أعدت من أجلها , مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها : اطلاع لجنة الحج على آخر التجهيزات والترتيبات الجارية بمركز استقبال الحجاج الجديد بطريق الهجرة السريع الكيلو (9) . حيث أكد أمير المنطقة رئيس اللجنة على كافة الجهات بتوفير جميع متطلبات عملها في المركز وجاهزيتها لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن في الموقع ، ومشاركة وزارة المالية ( صندوق الاستثمارات العامة) في تجهيز الموقع ووضع لوحات تعريفية بالمركز من خلال المقاول الذي يتولى إنشاء مدينة الملك عبدالله لاستقبال وتوديع الحجاج والمعتمرين ،عقب ذلك استعرض أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة النتائج التي توصل إليها فريق العمل المشكل بناء على توصية اجتماع لجنة الحج السابق بخصوص دراسة إيجاد (مكتب خدمات المنطقة المركزية).

بالإضافة إلى خارطة حديثة للمنطقة المركزية – المعالم الرئيسية – عام 1435هـ يوضح من خلالها الدور السكنية والخدمات الحكومية والخاصة داخل المنطقة المركزية , وقد وجه الأمير فيصل بأن تتم طباعة أعداد كافية منها لتوزع على كافة المستفيدين , وكذلك العمل على إدراجها كتطبيق آلي في الأجهزة الذكية بالإضافة إلى وضع عدد من اللوحات إرشادية في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف تشتمل على الخارطة.

كما قدم رئيس لجنة إسكان الحجاج تقريراً إحصائياً يوضح مستجدات حركة التصاريح الخاصة بمساكن الحجاج والذي أوضح من خلاله تحقيق اللجنة لما نسبته 92% من الطاقة السريرية المستهدفة والمقدرة بـ (300,00 ) ثلاثمائة الف سرير وسيتم بمشيئة الله الوصول إلى المستهدف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا الجانب وجه أمير المدينة المنورة، بضرورة سرعة استكمال كافة جوانب الدعم اللازمة من الجهات ذات العضوية بلجنة الإسكان (كوادر بشرية / آليات) لضمان نجاح خطة اللجنة خلال موسم الحج.