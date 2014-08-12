إذا كنت ملكاً على نفسك !

يُحكى أن فريدريك "ملك بروسيا" كان يتجوّل في شوارع برلين، فمرَّ به رجل في الطرف الآخر من الشارع الفسيح الذي أفرغ له، فسأله فريدريك باستخفاف: مَن أنت؟ فقال العجوز: أنا الملك. فضحك فريدريك، حتى كاد أن يستلقي على قفاه، فقال ملك على أية ولاية؟ فرد العجوز -بفخر- وهو يرفع رأسه للأعلى قائلاً: ملك على نفسي! فتركه.

القدرة على إدارة النفس مكرمة ملكية داخلية، لا يعلوها متعة، ومَن يملك مقاليد نفسه، فقد أصبح الملك غير المتوّج، ومع ذلك وضعت البزنس إنسايدر الأمريكية سبعة أخطاء، للشباب في سن الثلاثين، تدلُّ على عدم قدرتهم في السيطرة على مقاليد حياتهم، وبالتالي يتوقع أن تصيبهم بعض المتاعب، أول هذه الأخطاء السبعة، البقاء في أول وظيفة يحصلون عليها لفترة طويلة تنسيهم هواية المغامرة، والبحث عن الأفضل، وكلّما تقدم بهم العمر تراجعت لديهم الرغبة في التغيير، والخطأ الثاني وهم يبنون مستقبلهم ينسون، أو يتناسون، دور الأهل والأصدقاء، وأهميتهم في حياتهم، والخطأ الثالث، ينسون في زحمة الاندفاع في العمل، صحتهم، فيصبحون سمانًا مترهلين، وتتهدل كروشهم، ويستهويهم الطعام والمطاعم.

خطأ رابع، ولكنه ليس جوهريًّا، رغبة تأجيل الإنجاب، فيضيعون على أنفسهم فرصة تربية الأطفال، وهم في مقتبل العمر، والخطأ الخامس نسيان بر الوالدين، فهم يريدون بناء أنفسهم، فيجهلون فضل المقاهي، وعندما تعيش لنفسك، أنت ملك نفسك، تنام متى تشاء، وتذهب للعمل متى تشاء، وتنجز فيه ما تشاء، وقت ما تشاء، لكن مصالح الناس أنت محاسب عليها، خصوصًا إذا كان العمر أفضل صفقة استثمارية، وخصوصًا، عندما تبلغ المغريات ذروتها.

الخطأ السادس يعتبر أهمها، وهو الجهل المالي، فلا يدّخرون، ولم يتعوّدوا على ترشيد الإنفاق، يريدون الإنفاق على شراء كل شيء، فيدخلون مرحلة الوسط من عمرهم بلا مال، ولا مدخرات، ولا عقار، والسابع يتوقفون عن الاستمتاع بالوقت؛ لأنهم يريدون تقليد الكبار بالحكمة والوقار، فتضيع عليهم بين هذا وذاك، زهرة العمر.

#القيادة_نتائج_لا_أقوال

يروى عن الحكيم سليمان: الغني يحكم الفقير، والدائن، يمتلك المدين، والعمر مدين للمستثمرين، الذين وضعوا ثقتهم فيه، ومدين لأهاليهم بالوعود المضروبة، ومدين للتاريخ الذي ملّ سماع شكاوى الشباب المتهور.

نقلاً عن صحيفة "المدينة"

www.al-madina.com/node/550125/%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83.html