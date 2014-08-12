قتل مهرب مخدرات سوري في الجوف

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في وافد سوري قام بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى السعودية بمنطقة الجوف.

وكانت وزارة الداخلية قد قبضت على المدعو صفوان حسن هنداوي - سوري الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى المملكة وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة العامة، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا بحق المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الثلاثاء في منطقة الجوف.

