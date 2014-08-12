خادم الحرمين للعبادي:وفقكم الله لعودة العراق لمكانته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود برقية لرئيس وزراء العراق الجديد حيدر العبادي.

وقال خادم الحرمين الشريفين في برقيته "يسرنا تهنئة دولتكم على تكليفكم رئيساً للحكومة العراقية الجديدة، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقي الشقيق والمحافظة على وحدة العراق وتحقيق أمنه واستقراره ونمائه، وعودته إلى مكانته في عالمه العربي والإسلامي".

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم بمناسبة توليه الرئاسة. وقال في برقيته" يطيب لنا أن نهنئ فخامتكم على توليكم رئاسة جمهورية العراق الشقيق وعلى تكليفكم دولة السيد حيدر العبادي رئيساً للحكومة العراقية الجديدة، متمنياً للعراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار ".

وأيضاً بعث الملك عبدالله برقية تهنئة للدكتور سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب العراقي بمناسبة اختياره لرئاسة المجلس .

وقال خادم الحرمين الشريفين في برقيته "يسرنا أن نهنئ معاليكم على اختياركم رئيساً لمجلس النواب بجمهورية العراق الشقيق، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير الشعب العراقي الشقيق، وأن يحقق للعراق الشقيق ما يصبوا إليه من أمن واستقرار وازدهار في ظل حكومته الجديدة".