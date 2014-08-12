المطارات تستوعب 100 مليون مسافر في 2020

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله في تصريح صحافي عقب جولة ميدانية قام بها اليوم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد أن قطاع الطيران المدني في المملكة يحظى بكثير من عناية ورعاية الحكومة، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 43 وتاريخ 4/2/1434هـ الذي أقر استراتيجية النهوض بقطاع الطيران المدني بالمملكة والهادف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن تقرير استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني 2020 الذي اعتمد مؤخراً يجسد استراتيجية الهيئة الجديدة وأهدافها ومبادراتها وأولوياتها ومؤشرات قياس الأداء، وبرامج إنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات الدولية والإقليمية والداخلية والتي تبلغ 27 مطاراً، ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المطارات في المملكة إلى أكثر من 100 مليون مسافر في العام 2020.

وأوضح أن ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذه المرحلة، والتي تشمل فتح المجال الجوي والسماح بدخول مشغلين جويين جدد في السوق السعودي، وإنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات الدولية والإقليمية، وإطلاق برامج التخصيص في قطاعات هيئة الطيران المدني؛ بحاجة ملحة اليوم لمواكبة هذه التحولات في الفكر والأساليب الإدارية، والارتقاء إلى مستوى المستجدات الراهنة، من خلال التخطيط الجيد، بوجود برامج محددة مسبقا، قابلة للقياس والتقييم.