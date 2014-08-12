تهم جاهزة للتوزيع!

تقول "بشرى سليمان" وهي باحثة في شؤون الأسرة لصحيفة الرياض: "هناك نظرة اجتماعية متباينة حول عمل المرأة في القطاع الصحي، فهناك من ينظر إليها على أنها امرأة لا تستحق الاحترام، ويصبح الشك يدور حولها باستمرار، وهذا يؤدي إلى انعدام الثقة، لذلك نجد كثيرا من الشباب يرفضون تماما فكرة الزواج من هذا المجال"!

الباحثة، وإن كانت لم تذع سرا، إلا أنها تسلط الضوء على واحدة من أهم العقبات التي تحول دون توطين المهن الطبية النسائية في بلادنا.

إن لم يصحح المجتمع هذه الصورة الظالمة للعاملات في القطاع الصحي، ستبقى مستشفيات بلادنا تعتمد على سوق العمل الأجنبي اعتمادا دائما. سأشير إلى مثالين اثنين فقط منشورين مطلع العام المنصرم: في بيشة هناك طبيبة واحدة مقابل 108 طبيبات أجنبيات، في نجران 3 طبيبات سعوديات مقابل 182 أجنبية!

القضية ليست متعلقة بالطاقة الاستيعابية لكليات الطب في المملكة، بقدر ارتباطها بنظرة المجتمع السلبية. إحسان الظن بالآخرين سمة تعكس جوهر ومعدن الإنسان.

يقول الشاعر: "إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه.. وصدّق ما يعتاده من توهم".

ينبغي مواجهة أي محاولة لتشويه صورة الطبيبة أو الممرضة السعودية. إحداهن تجاوزت الأربعين عاما ولم تتزوج؛ بسبب النظرة السلبية لها، فاضطرت للزواج بزميلها من جنسية عربية!.

أمر لا أخلاقي أن نوزع التهم على "خلق الله" دون أن نمسك بالدليل. إن أخطأت طبيبة أو اثنتان أو حتى عشر أو مئة، لا يسوّغ ذلك سحب التهمة على البقية!

لو أدرك هؤلاء الذين يهاجمون تلك العاملات في المستشفيات، حجم الأذى النفسي الذي يتعرضن له بسبب تصريحاتهم، أو أحاديثهم، وحجم الضرر الأسري الذي يواجهنه، لترددوا ألف مرة قبل أن يطلقوا العنان لأوهامهم، وتخيلاتهم، وأحكامهم الشمولية الظالمة!.

نقلاً عن صحيفة "الوطن"

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