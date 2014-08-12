سعود الفيصل: فلسطين قضية المملكة الأولى

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن "المملكة تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى". وسأل نظراءه في منظمة التعاون الإسلامية عن أسباب ضعف الأمة.

وقال في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر وزارة خارجية المنظمة في جدة، ظهر اليوم الثلاثاء: "لماذا نحن في ضعف؟". متسائلاً في الوقت ذاته: "هل كان في مقدور إسرائيل العدوان على غزة لو أن الأمة موحدة". وأعلن عن تخصيص 300 مليون ريال أمر بها خادم الحرمين لمساعدة الفلسطينيين طبيا.

وأوضح أن "انقسام الأمة الإسلامية بسبب الفتن أفضى إلى تكرار إسرائيل جرائمها". وشدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً، لأن ذلك يشكل صمام الأمان لردع إسرائيل".

وقال الفيصل في كلمته "لا نريد أن نحول اجتماعنا لمجلس عزاء فلا وقت للعزاء واستجداء الحلول". واستطرد قائلاً: "إسرائيل هدفها الأساسي استئصال الوجود الفلسطيني".

وأعلن أن صندوق التنمية سيساعد في جهود إعادة الإعمار في فلسطين بـ 500 مليون دولار. مؤكداً في كلمته على ضرورة دعم الجهود المصرية لوقف العدوان على غزة.



وأوضح " نجتمع اليوم هنا ، في منظمة التعاون الإسلامي، التي تمثل الأمة، وتجسد ضميرها،وتتحدث بصوتها، وتعبر عن إرادتها،وتبلور عزيمتها،حيث تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها الثاني خلال شهر واحد وذلك من أجل التداول في كيفية التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة بعد أن استمر العدوان وتواصل ليلاً ونهاراً ... جواً وأرضاً وبحراً على مدى شهر كامل لقتل الفلسطينيين بشكل جماعي ، مستهدفاً المدنيين وعلى نحو خاص الأطفال والنساء الذين يشكلون أكثر من نصف الضحايا".

وأضاف " لقد تابع العالم أجمع بشاعة ووحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يستخدم أعتى أنواع السلاح لقتل الأبرياء المدنيين داخل بيوتهم وهدم الأسقف على رؤوسهم ، حيث رأى العالم أطفالاً ورضعاً يقتلون وهم في أحضان أمهاتهم، ورأى أمهات يقتلن وفي أحشائهن أجنة أحياء، وأن ما شاهده العالم في الحرب على غزة من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية".

