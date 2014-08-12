شاب في لحظة جنون يقف على حافة هلال ساعة مكة

أظهر فيديو، مغامرة شاب بالوقوف على إحدى حواف هلال ساعة مكة، التي تبعد عن الأرض ما يزيد عن 1900 قدم. وطلب الشاب بحسب الفيديو، من أحد مرافقيه بالتصوير، من الحافة المقابلة، لتوثيق مغامرته، التي لم يسبقه لها أحد.

ويأتي ذلك وسط انتشار أكثر من فيديو، عن شباب وصلوا إلى ذلك الهلال لكن ليست بالصورة التي ظهر فيها ذلك الشاب.

وبحسب زي الشاب، فإنه يدل على رجل أمن، ما يشير إلى أنه أحد العاملين في وقف الملك عبدالعزيز، الذي تقع الساعة في قمته.

ومن المعروف أن ساعة مكة هي أكبر ساعة في العالم، وتم إنشاؤها فوق مجمع أبراج البيت بمدينة مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام، بارتفاع 601 متر لتكون أكبر ساعة في العالم





