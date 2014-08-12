لعلها طاساتي المسروقة!

مما يؤسف له أنه لا فائدة من معظم ما كتب عن جرائم بعض الذين يدخلون البلاد بتأشيرة عمرة أو حج، ثم يتخلفون بعد ذلك ويتوالدون توالدا سريعا وكثيرا؛ لأن الواحد منهم ينكح عدة نساء لإنجاب أطفال تكون مهمتهم في البداية التسول مع أمهاتهم، ثم السرقة وارتكاب الجرائم بعد وصولهم إلى سن القوة والشباب، وحتى من يقبض عليه منهم فإن دولهم التي يدعون أنهم ينتسبون إليها لا تقبلهم بحجة أنهم ولدوا في غير أوطانهم، وأنها لا تستطيع أن تفرق بينهم وبين مواطني دول مجاورة لوجود عوامل مشتركة من حيث اللون واللغة وقيام رب الأسرة بإخفاء جواز سفره وادعاء انتسابه إلى أي دولة في تلك القارة يحلو له الانتساب إليها، حيث يجد رجال الجوازات صعوبة في تحديد هويات المقبوض عليهم من المتخلفين عن طريق سفارات بلادهم التي تمانع في إعطاء جوازات سفر لهم ما لم تتأكد أنهم فعلا من مواطنيها، وسمعت ذات يوم أن رجال الجوازات حاولوا إقناع موظفين بإحدى القنصليات بأن مجموعة من المتخلفين زعموا أنهم تابعون للدولة التي اجتمعوا بموظفي قنصليتها، ولكن الآخرين رفضوا قبول تلك المجموعة ما لم يثبت لديهم عن طريق جوازات السفر أنهم منهم، وحجتهم في ذلك أن مواطني الدول العربية كلهم يتحدثون اللغة نفسها، فهل تقبل أي دولة عربية ناطقا باللغة العربية يدعى انتسابه إليها ما لم تثبت وثائقه ذلك، فالأمر نفسه ينطبق على مواطني تلك القارة من حيث اللون واللغة!

وهكذا ترسب مئات الآلاف منهم في مدن ومحافظات البلاد، وأصبح وجودهم ظاهرا، وجرائمهم المنكرة عامة، ولم يعودوا يأبهون بمطاردة أو سجن إن تعرضوا لذلك، وأخذ بعضهم يمتطون الدراجات النارية وينشلون حقائب النساء، وتطورت الأحوال ببعضهم الآخر إلى حد السطو المسلح على المارة في الطرقات والشوارع ليل نهار، وإلى غزو المنازل عند غياب أصحابها عنها لساعات أو أيام، إضافة إلى جرائم القتل والاغتصاب وبيع المخدرات والمنشطات المدمرة للصحة والدجل والشعوذة والسحر، ولم تزل أوضاعهم تتفاقم وما يسرقونه من أثاث أو أجهزة أو أدوات سيارات يجد طريقه إلى سوق الحراج، فيباع مرة أخرى هناك على العاملين في تلك السوق، ومن ثم على المواطنين والمقيمين دون أن يسأل المشتري الأول العامل في السوق عن مصدر البضاعة، وكذلك يفعل المشتري الثاني، وربما سرقت طاسات سيارة مواطن أو مقيم، فسأل عنها في الشركة فيقال له بأن سعرها ألف ريال، فيذهب إلى الحراج ويشتري طاسات مستعملة بمائة ريال، فيأخذها ثم يمشي وهو يهذي قائلا: لعلها طاساتي المسروقة!؟.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

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