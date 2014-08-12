رسالة متعب بن عبدالله لداعش: أفضلكم لا تقربوا الحدود

قال وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بعد قيامه بجولة تفقدية على قطاع الحرس الوطني في الحدود الشمالية إن عناصر جيش المملكة عددهم 27 مليوناً على رأسهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، نافياً في الوقت ذاته تواجد أي قوات باكستانية أو أجنبية في شمال السعودية. وحول التهديدات الإرهابية من بعض الجهات للمملكة مثل داعش وغيرها، قال: من الأفضل لهم ألا يقربوا الحدود السعودية لأنهم لن يجدوا خيراً .

وأوضح في كلمة له لعناصر الحرس الوطني في الحدود الشمالية "لا يخفى عليكم وجود تنظيمات مشبوهة, تعمل وتدار من الخارج، وتحاول تنفيذ خططها داخل المملكة بهدف زعزعة الأمن، وزرع الفتنة، والغزو الفكري للشباب السعودي، ولا شك أن مهمة التصدي لهذه الجماعات وهذا الغزو واجب الجميع خصوصاً علماءنا الأجلاء ودعاتنا الأفاضل وقادة الرأي كل في موقعه، والذين ينتظر منهم الوطن كشف الباطل وتبيان الشبهات، مضيفاً أن الجيوش تقابل الجيوش وتحمي الحدود وتدافع عن الوطن عسكرياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن التصدي للحروب الفكرية والمخططات السرية مهمة مشتركة تعني المواطن في المقام الأول، مؤكداً على أن المواطنين يجب أن يكونوا صفاً واحداً متلاحماً متكاتفاً، فالمحبة الحقيقية للوطن ليست شعاراً يرفع، بل عمل ومسؤولية واجبة, ووعي لكل ما يحاك ويدبر ضد الوطن وأهله.