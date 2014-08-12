هيئة الدواء تضبط أغذية مغشوشة في ثلاث مدن

ضبطت الإدارة التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية في الهيئة العامة للغذاء والدواء أغذية منتهية الصلاحية ومخلوطة بمواد مغشوشة داخل منشآت لحفظ الأغذية وتوزيعها، وأغذية أخرى مخزنة تحت أشعة الشمس بشكل مباشر.

ورصدت اللجنة التي قامت بالجولات التفتيشية "المباغتة" في الرياض، وجدة، والدمام، منتجات غذائية منتهية الصلاحية مستوردة ومنتجات مسترجعة من الأسواق المحلية استنفذت تاريخ صلاحيتها، ومنتجات تحتوي على شوائب بهدف إعادة تصنيعها ثم بيعها في الأسواق.

وسجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الجولات التفتيشية في محاضر الضبط، قيام عمال وافدين بتغيير تاريخ الصلاحية القديم بتاريخ آخر جديد، على 5919 قارورة خل عنب طبيعي، و(100 كيلو من المايونيز)، و821 كرتون زبيب أفغاني، و1880 كيلو من شرائح اللحم البقري المتبل، و16 كرتون مخلل خيار.

كما ضبطت الإدارة التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية في الهيئة العامة للغذاء والدواء، منتجات غذائية مستوردة من الهند داخل مستودع للتعبئة والتغليف منتهية الصلاحية (411 كرتون)، وبرميلي خل عنب طبيعي (وزن البرميل 1800 كيلو) تحوي خليطا من منتجات مسترجعة من الأسواق "منتهية الصلاحية"، ومنتجات تحتوي على شوائب بغرض إعادة تصنيعها.

