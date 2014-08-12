وفاة إمرأة في القنفذة

‏‫توفت امرأة في العقد السابع من عمرها صباح اليوم داخل منزلها بمخطط القاع الجديد شرق محافظة القنفذة ، وتاتي تفاصيل الحادثة بعد ورود بلاغ في تمام الساعة 08:48 من صباح اليوم لغرفة عمليات الدفاع المدني بالمحافظة مفاده طلب فتح باب غرفة داخل المنزل وعلى الفور انتقل للموقع فرقة انقاذ وتم على الفور فتح الباب ووجدت امرأة في العاقد السابع من عمرها داخل الغرفة متوفيه ، بناءا عليه تم تسليم الحادث لشرطة محافظة القنفذة بصفتها جهة الاختصاص اوضح ذلك الناطق الاعلامي بإدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان