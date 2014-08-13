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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

الصرف الصحي والفساد

المملكة دولة من أغنى دول العالم، وهي عضو في مجموعة العشرين، أقوى مجموعة اقتصادية في العالم، وشهدت طفرتين تدفقت فيهما الثروة عليها بشكل لم يتصوره خيال أجدادنا، ومع ذلك ليس فيها صرف صحي مكتمل في معظم مدنها، وهي حقيقة لا يمكن أن تقال عن دول فقيرة تحيط بنا، فما السبب في ذلك؟ ولنعد إلى البداية، فحين فتحت عينيّ على الحياة في مكة المكرمة قبل ثمانين عاماً كان هناك مشروع للصرف الصحي فيها كان اسم القائم به إبراهيم عويس باشا، ثمّ سلّم المشروع ولكن لم يتم البتة إيصال المنازل به وأهيل عليه التراب، وأبديت في ذلك أسباب مختلفة، ولكن مع مرور الأيام اتضح أنّ السبب هو الفساد، وبعد ذلك نفّذ مشروع للصرف الصحي في جدة، وسلّم للجهة المختصة ولكن اتضح أنّه لا وجود له إلاّ على الورق وحوكم بعض المسؤولين والمقاول وأدينوا، وتوقف الأمر عند ذلك، ويجري الآن منذ سنين تنفيذ مشروع للصرف الصحي في كامل منطقة مكة المكرمة، ولكنه لا ينبئ بأنه سينتهي في يوم من الأيام، وقد قرأت اليوم في إحدى الصحف أنّ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة دعت على لسان عضوها الدكتور محمد السهلي نزاهة، لفتح ملف تحقيق مع شركة المياه الوطنية بشأن مشاريع الصرف الصحي المتعثرة في أرجاء منطقة مكة المكرمة كافة، أي أنّ غاية القول: فتش عن الفساد.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/960280

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