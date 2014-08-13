الفيصل يضع شرطا جديدا لاستمتاع مسؤولين بإجازاتهم

وضع وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، شرطاً جديداً لكي يستمتع مسؤولون في وزارته بإجازاتهم. وقال بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، "وجه الأمير خالد الفيصل بربط الموافقة على تمتع مديري التربية والتعليم ومديري مكاتب التربية والتعليم بإجازاتهم السنوية المتزامنة مع نهاية العام الدراسي باكتمال كافة الترتيبات وتوفير احتياجات المدارس لبدء العام الذي يليه".

ويأتي ذلك بعد اطلاعه أمس على آخر استعدادات بدء العام الدراسي المقبل 1435هـ/1436هـ، بحضور نائب الوزير لشؤون البنين الدكتور حمد آل الشيخ، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور راشد الغياض، وجرت مناقشة الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي ستطبق اعتبارا من العام الدراسي بعد المقبل 1436هـ/1437هـ، في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز فرص الاستفادة الكاملة من أيام الدراسة الفعلية، وتذليل التحديات في وقت مبكر، وضمان انتظام الدراسة منذ الدقيقة الأولى في اليوم الأول".

وبحسب توجيه وزير التربية والتعليم، وفقاً للبيان، فلن تغلق المدارس أبوابها استعدادا للإجازة الصيفية، إلا بعد توفير كافة الاحتياجات التعليمية التي تضمن بدء الدراسة في موعدها منذ الأسبوع الأول للعام الجديد، من حيث تأمين المقررات الدراسية والمقاعد والوسائل التعليمية وإجراء عمليات الصيانة وتأمين وسائل الأمن والسلامة.

من جهة أخرى دعا الفيصل، أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي الذين لم يسجلوا أبناءهم وبناتهم بعد إلى سرعة تسجيلهم مبكرا، لتتمكن الوزارة من تأمين الاحتياجات اللازمة، وتهيئة المدارس لاستقبال أبنائهم، حيث تم قبول 345956 طالبا وطالبة في الصف الأول الابتدائي حتى اليوم، ولا زالت هناك نسبة من المقاعد الشاغرة تنتظر البقية.

