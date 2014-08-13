تلاحظون مع الزمن ومرور حداثة الكلمات أننا صرنا نستعمل كلمات لم تكن معروفة قبل نصف قرن. أحدهم خرج لتوه من "حجرة" ماء تستعمله العامة للاستحمام، لأن ماءه جار ونظيف، وهو تبرع خيري من صاحب مزرعة، أحاطها بسياج من الطين، وملابس المستحم علامة فارقة على أنها مشغولة.

ومن عادة الطبقة المثقفة أن يقولوا : نعيماً، لمن خرج من عملية الاستحمام، ولما خرج أحد المستحمين من عامة الناس الذين يصعب عليهم فهم معنى "نعيما" ولا الجواب عليها. فقال له الواقف بالانتظار "نعيما" فكان جواب الرجل المنتظر "سمع الله لمن حمده! " لأنه لم يمر عليه الجواب الصحيح

كنّا نسمع عن كلمة الاستراتيجية انها كلمة عسكرية تهتم بالمواقع والمرتفعات والمخارج والوديان وسرعة الوصول إلى البحر.

ثم جاءتنا بعدها كلمة "اللوجستية" وهي كلمة انجليزية LOGISTICS تعني عملية النقل والايواء للجنود والمعدات وحتى الآن هي كلمة عسكرية وربنا يعلم متى نغيرها أو نحورها حسب ايحاءات البرامج الحوارية وأعمدة الصحافة وناقلي الأخبار.

ولن أخوض في التفاصيل لأن هواجسي لغوية أكثر منها عسكرية. لكنني بدأت أخيراً أسمع من المثقفين ثقافة مالية أن كلمة "استراتيجية" دخلت إلى عالم المال والأعمال. فنسمع أن شركة كذا سوف تغيّر استراتيجيتها وما إلى ذلك من عبارات لا يستعملها إلاّ فئة معينة من رجال الأعمال عند التخاطب المباشر.

والتوجه المضر الآن هو كثرة سماعنا لكلمة "غسيل" في عالم المال أيضاً. وجاءت من الكلمة الانجليزية LAUNDRING ومغسلة الملابس تسمى "لاوندري" إلا في سورية فتسمى "مصبغة" حتى لو لم يكن المراد صبغ الثوب.

وتفسير عبارة غسيل الأموال معروف. وهو إدخال الأموال إلى القنوات المالية القانونية في المصارف وبيوت المال على أنها أموال جاءت من تجارة قانونية مباحة. ويجري القيد كما يعرفه المحاسبون بطريقة القيد المزدوج DOUBLE ENTRY وهو يوهم أن هذه الأموال قيمة مبيعات أو خدمات لا غبار عليها بينما هي في الأصل أموال فوائد مخدرات أو تهريب أو عمولات دعارة.

أتمنى أنني لم آت على هذا الموضوع قصدي موضوع "الاستراتيجية" خوفاً من أن أخلق رؤية جديدة لتجارة لم يكن الآباء ولا الأجداد يعرفونها. كلمات ملأت الدنيا وشغلت الصفحات. مع أنها لم تضف شيئاً لا إلى التاريخ ولا إلى القيم.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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