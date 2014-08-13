إنطلاق مهرجان صيف الشرقية 35

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مهرجان صيف الشرقية 35، وذلك أمس الثلاثاء، في منتزه خادم الحرمين الشريفين في الواجهة البحرية في مدينة الدمام.

وستقام فعاليات صيف 35 متنوعة من الواجهة البحرية بالدمام والخبر وتحتضن عددا من الفعاليات الفلكلورية والقرى التراثية وقرية الطفل والمهرجان الإنشادي والفرق المختلفة، وشاطئ نصف القمر وبها الخيمة الشبابية وفعاليات بحرية وهي خاصة بفئة الشباب، والصالة الخضراء والتي ستحتضن الفعاليات الكبرى.

وأشار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير إلى أن هذه الفعاليات تتناسب مع كافة شرائح المجتمع وللأطفال نصيباً منها وهي، قرية الطفل وبها (مسرح، مرسم، سينما، استديو للأطفال وقسم لاكتشاف الموهوبين وتنمية القدرات وفرق إنشاديه).

وأكد أن الأمانة من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه فئات المجتمع المختلفة سوف تقيم فعاليات مختلفة داخل مقرات دور الشؤون الاجتماعية لتشمل أبناءنا من ذوي الظروف الخاصة في مراكز التأهيل الشامل، وكذلك المسنين والمسنات في دور الرعاية الاجتماعية، ومرضى مستشفى النقاهة بالظهران، والسجناء في سجن الدمام، وفي نهاية الحفل شارك أمير الشرقية في العرضة السعودية.

