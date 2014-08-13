متعب بن عبدالله: فكرة التجنيد الإلزامي غير واردة

أكد وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله أن فكرة التجنيد الإلزامي غير واردة. وقال في تصريحات صحافية بعد جولته التفقدية اليوم لوحدات الحرس الوطني في محافظة رفحاء, حول إمكانية تطبيق التجنيد الإلزامي: "إن هذا غير وارد حالياً، لأننا - ولله الحمد - نجد الإقبال الكبير من جميع المواطنين للالتحاق بالقطاع العسكري، سواء من الكليات أو المعاهد أو مراكز التدريب، وهي بأعداد كافية وتفوق الاحتياج الفعلي والتشكيلات لجميع القطاعات العسكرية".

وأكد وزير الحرس الوطني خلال إجابته عن سؤالٍ بشأن ملف البدون أن كل ما يشغل المواطن هو في وجدان خادم الحرمين الشريفين، وملف البدون من الملفات التي تُدرس، ويتم التعاطي معه من مختلف الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الداخلية.