مخاتلة (آخرتها «هاشتاغ» في «تويتر»!)

بعد إيقاف برنامج «البرنامج» نهائياً قال باسم يوسف: «السبب هو الخوف على السلامة الشخصية لي ولعائلتي ومن حولي، أنا أعلم أن هناك من سيزايد علينا، لكن لو تم إيقافنا وأذيتنا واتبهدلنا آخرة الناس دي هاشتاغ في تويتر».

كان باسم يوسف سيد الساحة العربية في الهجاء السياسي الساخر، ونجماً على كل المستويات، ضيوفه يصبحون نجوماً فوراً، وكلماته وتعليقاته تتحول «هاشتاغات» تتصدّر «تويتر» حتى كأنه أحد مجالسه، ومع ذلك أدرك المخاطر التي تحيق به وبفريقه، وأن الناس الذين يتزاحمون عليه في «تويتر» لا يستطيعون مساعدته سوى بـ «هاشتاغ» في «تويتر» يستمر أياماً ثم يمضي لشأنه، بينما يبقى هو في دائرة الخطر.

آخرون كثر لا يمتلكون ذكاء باسم يوسف، ويتوهمون أن المتابعين أو «الهاشتاغات» التي تحمل أسماءهم ستكون حصانة لهم، وكأن هؤلاء جيوش يستطيعون تحريكها بتغريدة، متناسين أنهم جمهور في صالة مسرح. تتغير الوجوه التي تسعده أو تضحكه، بينما يبقى هو السيد المطاع.

المهووسون بـ «تويتر» يتناسون أن الجماهير الحقيقية لا تمكن المراهنة عليها، فالجموع التي خرجت تهتف لمرسي بدءاً هي التي عادت وانقلبت عليه طالبة رحيله، فكيف تمكن الثقة بجمهور افتراضي لا يمكن حتى طلب استغاثته بشربة ماء؟

كل الذين انتشوا بجماهيرهم التويترية، وتحركوا ثقة بنصرتها، كانت حصيلتهم «هاشتاغاً» لا يدوم طويلاً وإن بلغت تغريداته الملايين، لأن العصفور الصغير شديد الملل لا يستقر في مكان واحد طويلاً، ولو استعرض المرء النجوم السابقين لاستعجب من سرعة نسيان التويتريين إياهم بعد أن كانوا يتنادون بالحياة معاً أو الموت سوية.

«تويتر» لعبة جديدة اكتسبت قيمتها وتأثيرها عربياً من خشية الأنظمة وارتياعها من أي تجمع، فحاربت كل أشكال الكثافة والتجمهر حتى جاءها هذا الوافد الذي لا تفرقه خراطيم المياه وقوات الشغب، فاحتارت في طريقة التعامل معه ومواجهة تجاوزاته المخيفة، سواء أكانت سخرية أم معارضة أم تحريضاً، وصنفته على أنه خلايا سرية تعمل على تقويضها، بينما المستفيدان الوحيدان من توظيف «تويتر» هما المسوقون في ترويج بضائعهم من دون نفقات، والإرهابيون في استدراج الشباب ودفعهم إلى حتفهم أو إيذاء أهلهم.

مصداقاً لكلام باسم يوسف، فإن أحدث الأمثلة هو سحب الكويت الجنسية من نبيل العوضي، إذ تتركز معظم التغريدات -التي تتناقص بسرعة- على الافتخار بأرقام المشاركين في «الهاشتاغ»، حتى أصبح مادة للاستعراض أكثر من كونه مشكلة وجودية. هذه الحملات التويترية أشبه ما تكون بأيام العزاء حين يختفي الحزن تحت ضغط كثرة المعزين وصخبهم، وما إن يغلق الباب خلف آخر معزٍ حتى يتفجر بركاناً في فضاء الوحدة والوحشة.

كان بإمكان باسم يوسف أن ينتشي بنجوميته الفريدة والجمهور المتزاحم على باب مسرحه، فيوغل في خطه متناسياً كل المحاذير، لكنه يدرك لعبة الجماهيرية، وأن وفاءها لمتعتها، وأنه ليس لها صاحب ثابت، لذلك قال للمزايدين عليه والمطالبين له بالاستمرار وعدم الجبن والخوف: «التضامن جيد، ونحن نقدره جداً، لكن أحياناً لا بد من أن ترى الموقف حولك، إحنا من الآخر جبنا آخرنا، من يريد أن يكمل فنحن سنتضامن معه».

الذين اختاروا أن تكون نهايتهم «هاشتاغاً» نالهم الإيقاف والأذى والبهدلة، وطواهم النسيان وركام الهاشتاغات الأخرى المتناسلة، بينما تبقى نجومية باسم يوسف كامنة ومهيأة للانطلاق مرة أخرى.



نقلاً عن صحيفة "الحياة"

alhayat.com/Opinion/Jasser-AlJasser/4097401/مخاتلة-(آخرتها-«هاشتاغ»-في-«تويتر»!)