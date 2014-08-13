حسابات في "تويتر" تورط السعوديين بالانضمام لداعش

قال عبدالمنعم المشوح رئيس حملة السكينة في السعودية والتي تعمل على التخاطب فكرياً مع أشخاص متطرفين رغبة في إعادتهم للتفكير بشكل صحيح ونبذ التطرف والعنف أن "تويتر" كان رقم واحد في البيئات الخصبة لانضمام سعوديين لداعش.

وأضاف المشوح لـ"العربية.نت" بأن "تويتر رقم واحد ثم تأتي بقية وسائل التواصل الاجتماعي ومن دون هذا التطبيق بالطبع كان عدد السعوديين في داعش سيكون أقل بكثير مما هو عليه الآن".

وأضاف :"نحن في حملة السكينة نقوم بالرصد والتخاطب حتى مع أشخاص موجودين هناك ولدينا دراسة تفصيلية سنقوم بنشرها خلال الأيام القادمة".

وتبرز في تويتر عدة حسابات لسعوديين متواجدين في سوريا والعراق منضمين لداعش وجهات أخرى ويقومون بالتغريد يومياً قبل أن يختار بعضهم العودة للوطن وإغلاق حساباتهم.

لكن الحسابات الأكثر تأثيراً في التحريض والتغرير بالسعوديين كانت عائدة لأشخاص غير سعوديين وهي مستمرة في التغريد بشكل يومي منذ دخول داعش على خط الأزمة في سوريا.

وكانت الحكومة السعودية قد واجهت هذا الأمر قبل عدة أشهر بسنّ قوانين تجرم استخدام "تويتر" بغرض بث أفكار متطرفة أو إظهار التعاطف مع متورطين قبل أن تحاكم عدة أشخاص متورطين في هذا الشأن خلال الأشهر الماضية.

