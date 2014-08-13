منصور بن متعب يتدخل لحسم مصير مطعم سمم زبائنه

تدخل وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، في حسم مصير مطعم بالرفيعة، تسبب في تسمم عدد من زبائنه أخيراً.

وقال بيان صادر من بلدية الرفيعة "الأمير منصور قرر إغلاق ذلك المطعم، وتغريمه بـ 55 ألف ريال، إضافة إلى التشهير به".

وأشار رئيس بلدية الرفيعة المهندس نواف بن الحربي في البيان إلى أن البلدية قامت فور وقوع الحادث بإغلاق المحل وإحالة كافة العاملين للفحص الطبي والتنسيق العاجل مع الأمانة لعمل فحص شامل لمكونات المطعم ورفع تقرير متكامل للجنة الاستقصاء الوبائي بالوزارة والتي حمّلت المسؤولية الكاملة للمطعم المتسبب في تسمم المواطنين.

