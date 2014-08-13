"السعودية" تكشف تفاصيل طائرة كادت تصطدم بالهند

نفى مصدر مسؤول في الخطوط السعودية خبر وشوك اصطدام طائرة ركاب للخطوط السعودية بطائرة بنجلاديشية فوق الأجواء الهندية، مؤكدا أن طائرة ركاب الخطوط السعودية لم تمر فوق الأجواء الهندية بتاريخ ١١ أغسطس 2014م و إنما طائرة شحن مستأجرة ومملوكة ومشغلة من قبل إحدى الشركات الأجنبية.

ويأتي ذلك بعد انتشار خبر في أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية وتناقلته عنه بعض المواقع الأخرى، والذي أشار الى اقتراب طائرة بنجلاديشية ووشوك اصطدامها بطائرة ركاب للخطوط السعودية.

وقال المصدر إنه حال الاقتراب بين الطائرتين والذي بلغ 700 قدم استدعى التفعيل الآلي لجهاز التحكم الآلي لتنبيه قائد الطائرة (في حال اقتراب طائرة أخرى دون مسافة 1000 قدم المسموح بها)، وحدث ذلك لطائرة شحن تملكها وتشغلها إحدى الشركات الاسلندية فوق الأجواء الهندية بسبب تلقي قائد الطائرة البنجلاديشية بالخطأ تعليمات موجهة من برج المراقبة بمطار هونجونج الهندي، مضيفا "وتفاعلت أجهزة الملاحة الجوية فورا لتفادي ذلك الخطأ و سارع قائد الطائرة باتباع أنظمة الطائرة الإرشادية المخصصة لهذه الحالات، مشيرا إلى أن هذه الطائرة مستأجرة بواسطة شركة الخطوط السعودية للشحن، وقد واصلت الطائرة خط سيرها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.





