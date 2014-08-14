خادم الحرمين والعاهل الأردني يبحثان الأوضاع في غزة

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الـملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قصره بجدة، مساء اليوم، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قد وصل إلى جدة في وقت سابق من مساء اليوم في زيارة للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي ولي العهد، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين.