الصور الأولى لقطار الحرمين اللؤلؤي بين مكة والمدينة

كشف رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية محمد خالد السويكت عن صور هي الأولى لقطار الحرمين، المزمع تشغيله بشكل رسمي وكامل منتصف العام 2016، ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمحطات البينية للمشروع الذي بدأ العمل فيه منذ نحو عامين.

ومن مقر الشركة الإسبانية المصنعة للقطار أرسل السويكت الصور الأولى لقطار الحرمين عبر حسابه على تويتر، وتضمنت مقدمة القطار ويظهر معها الهيكل الخارجي المطلي باللون اللؤلؤي وصورة لمقاعد الدرجة الأولى وصورة أخرى لبقية مقاعد القطار.

وقال رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن قطار الحرمين ستبلغ سرعته نحو 300 كم، وعندما يصل حدود الحرمين ستنخفض سرعته إلى 200 كم في الساعة وهو قطار مصمم لتحمل درجات الحرارة العالية ومضاد للصدمات، ومنها حوادث الاصطدام بالجمال إن وقعت .

وأوضح السويكت أن قطار الحرمين سيكون مزوداً بشبكة للاتصال بالإنترنت وشاشات للمشاهدة، كما أن المشروع سيوفر فرص عمل لسعوديين بعضهم يتلقى التدريبات اللازمة في إسبانيا.

يذكر أن قطار الحرمين سيعرف خمس محطات للتوقف واحدة في المدينة المنورة وأخرى في مكة وثالثة في رابغ ومحطتين في جدة إحداها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسيتكون القطار من36 قطارا كهربائيا يشتمل كل قطار على 13 عربة وسيبدأ التشغيل التجريبي للقطار الأول العام المقبل بين محافظة رابغ والمدينة المنورة.