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سهرة حمراء لـ 16 شاذ في الرياض

المصدر: الرياض - العربية.نت
السلاح الذي كان مع الشاب
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ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهرة حمراء لـ 16 شاذ في الرياض. وقال المتحدث الرسمي للهيئة تركي الشليل عبر حسابه في تويتر" هيئة الرياض ضبطت فجر اليوم استراحة أعدها وافدون لممارسة الشذوذ وتعاطي المسكر، حيث قبض على 16 وافدًا ممن ظهر عليه الشذوذ وممن كان في حالة سكر".

كما كشف الشليل أن "هيئة الرياض أيضاً قبضت بالجرم المشهود على مبتز حضر لمنزل الفتاة التي يبتزها وهددها بالتشهير إن لم تستجب لمطالبه السيئة".

وأضاف "وقد حاول أثناء استيقافه الهرب والاعتداء على فرقة الهيئة بسلاح كان يحمله، فتمت السيطرة عليه من دون أي إصابات".

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