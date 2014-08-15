طفل يخنق نفسه بحبل ستارة حتى الموت

توفي طفل بمدينة سكاكا إثر اختناقه بحبل ستارة في منزله.

وذكر الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد مظلي الدكتور تركي المويشير، أنه تبلغ أخيراً مركز شرطة الخالدية عن دخول طفل يبلغ من العمر سبع سنوات لمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا متوفى.

وأوضح أنه على الفور جرى انتقال الضباط المحققين والطبيب الشرعي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وتم الكشف عن جثة المتوفى، ووجد حجز حبل في رقبته من الجهة اليسرى.

وأشار إلى أنه بمساءلة ذويه أفادوا بأن إصابته نتيجة لعبه بحبل ستارة بغرفته، مما أدى إلى وفاته، وقد أقروا بقناعتهم بعرضية الوفاة، وأنها كانت أثناء لعب الطفل.

وأضاف أن المحققين انتقلوا إلى موقع الحادث في منزل والده، وتمت معاينة الموقع، وتمت إحالة كامل أوراق الحادثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.